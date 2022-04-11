هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

رام الله - دنيا الوطنشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حملات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمة شعبنا من مواصلة نضاله وصموده .وأضافت أن هذه الاعتقالات لن تغير من وعي الشعب الفلسطيني وإيمانه بقضيته وحقوقه، بل ستزيد من إصراره على نضاله وصموده في وجه المحتل .وأدانت الهيئة الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال .وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف كافة الشعب الفلسطيني.