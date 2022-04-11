هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا
شددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حملات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمة شعبنا من مواصلة نضاله وصموده .
وأضافت أن هذه الاعتقالات لن تغير من وعي الشعب الفلسطيني وإيمانه بقضيته وحقوقه، بل ستزيد من إصراره على نضاله وصموده في وجه المحتل .
وأدانت الهيئة الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال .
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف كافة الشعب الفلسطيني.
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