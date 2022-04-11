القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعا قياديا لها بحثت فيه آخر المستجدات السياسية، في ظل التصعيد العدواني والاجرامي للاحتلال ضد شعبنا وقضايا الوضع الداخلي.وحملت القوى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني والاجرامي ضد أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وسياسة القتل والتصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الاستعماريين الذي قامت به حكومة الاحتلال بترخيض حمل السلاح واطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وتنعى القوى كوكبة الشهداء الذين ارتقوا نتاج لفاشية الاحتلال والذي كان اخرهم الأربعة شهداء يوم امس بما فيهم الشهيدة غادة السباتين ام خمسة أطفال والتي تم استهدافها بإعدام ميداني وابقائها تنزف حتى الاستشهاد وشهيدة الحرم الابراهيمي الشريف مها الزعتري وشهداء جنين والداخل المحتل وبيت لحم بالتزامن مع ما يجري في الاقتحامات اليومية لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والتحضير لاقتحامات واسعة والترويج لذبح القرابين وغير ذلك من محاولات تهدد بزعزعة كل الأوضاع وخلط الأمور مترافقا مع استهداف مدينة جنين القسام ومخيمها الصامد ومحاولات التنكيل بعائلة الشهيد البطل رعد حازم كما تجري محاولات للنيل من عائلة الشهيد البطل ضياء حمارشة في بلدة يعبد الصمود ، مؤكدين ان كل هذه الجرائم المتصاعدة لن تكسر صمود ومقاومة شعبنا ضد الاحتلال المجرم مواصلين التمسك بحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .كما أكدت القوى على رفضها لاستخدام المعايير المزدوجة في قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وما يتطلب الضغط على الاحتلال والزامه بهذه القرارات والانصياع لتنفيذها وتجريم الاحتلال على مواقفه وفرض المقاطعة عليه ومحاكمته امام المحاكم الدولية وخاصة أهمية تسريع آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تم إحالة العديد من ملفات الجرائم اليها ، مؤكدين على رفض الكيل بمكيالين وخاصة عندما يتعلق الامر بالاحتلال الذي يرى العالم ما يقوم به من فاشية وجرائم ضد شعبنا .وأكدت القوى على أهمية فتح حوار وطني شامل في ظل أهمية ترتيب وضعنا الداخلي والتمسك بمقاومة شعبنا ضد هذا الاحتلال المجرم وتنقية الأجواء في ظل الوحدة الميدانية التي لابد ان ترتقي الى وحدة تنهي الانقسام وتعزز صمود شعبنا وتخاطب العالم بصوت موحد لاتخاذ المواقف ذات الاليات العملية لتجريم الاحتلال والتمسك بملاحقته ومستوطنيه المستعمرين وما يتطلب ذلك التمسك بالحريات العامة في كل أراضينا المحتلة وضمان حرية الرأي والتعبير لوضع كل الطاقات في بوتقة واحدة لمواجهة الاحتلال .وأكدت القوى الوطنية والإسلامية على الفعاليات الشعبية والجماهيرية للوقوف الى جانب اسرانا ومعتقلينا الابطال في ظل استمرار مقاطعة المحاكم الاحتلالية من قبل الاسرى الإداريين والاسير البطل المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم التاسع والثلاثين واستمرار سياسات العزل والتعذيب وما يتعرض له الاسرى المرضى من اهمال طبي متعمد واهمية تأمين اوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني التي سيتم الإعلان عنها في الاعتصام الذي سيقام اليوم امام مقر الامم المتحدة في رام الله وايقاد الشعلة في مدينة جنين القسام وفاء للتضحيات والشهداء والأسرى والاعلان عن فعاليات في كل محافظات الوطن والداخل المحتل وفي مخيمات اللجوء والشتات .كما توجهت القوى بالتحية والتبريكات الى الرفاق في جبهة التحرير العربية بمناسبة حلول انطلاقاتهم المجيدة مؤكدين على دورهم الريادي والوحدوي في اطار ثورتنا المعاصرة وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.