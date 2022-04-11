عاجل

  • نواب البرلمان الباكستاني ينتخبون شهباز شريف زعيماً للأغلبية البرلمانية ليشكل لاحقا حكومة جديدة

شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا بالداخل

غزة: تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا بالداخل
الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد "شعبنا في أراضي عام 48"، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعاً هاماً في مدينة غزة، ناقشت خلاله جملة من القضايا الهامة المتعلقة بدعم وإسناد شعبنا في أراضي عام 48.

وأكد أعضاء الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على تقييمهم الإيجابي للفعاليتين الجماهيريتين اللتين تم تنظيمها في مدينة غزة إحياءً لذكرى يوم الأرض الخالد عبر حضور جماهيري لافت، وتغطية إعلامية مميزة، وبلوحة وطنية متماسكة ضمت ممثلين لكل ألوان الطيف السياسي، وعن منظمات المجتمع المدني والوجهاء والعشائر، مما عكس حالة الوحدة الوطنية الميدانية من أجل مواجهة التحديات المفروضة من قبل الاحتلال عبر الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري، خاصة لشعبنا في أراضي عام 48

وأكد المجتمعون على الإعداد لبرنامج فعاليات قادم يساهم في تعزيز وتوسيع أواصر الترابط مع شعبنا بالداخل المحتل، ثقافياً وإعلامياً، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة أبرزها إحياء ذكرى "هبة الكرامة" التي انتصر بها شعبنا بالداخل، ولهبة القدس ومعركتها الباسلة بالعام بالماضي، والتي توحدت فيها ساحات الوطن.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية، محسن أبو رمضان خلال الاجتماع، أن الحصار الظالم المفروض على مخيم جنين والهادف لاستنزافه اقتصادياً ومعيشياً، سيفشل أمام صمود وتلاحم شعبنا الفلسطيني البطل، مطالباً جماهير شعبنا أينما كانوا وخاصة في الداخل المحتل للعمل على كسر الحصار، والقيام بالإسناد والتعاون والالتحام مع جماهير شعبنا في مخيم جنين، بهدف إفشال الحصار وسياسة التجفيف الاقتصادي والتجويع عبر الشراء من المحلات التجارية هناك، وتزويد أهالي المخيم بما يلزمهم من احتياجات تموينية وطبية.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن سياسة ما يُسمى "السلام الاقتصادي" أو التجويع والحصار والعقاب الجماعي، لن تكسر إرادة شعبنا أو تثنيه عن مواصلة النضال لمواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان والتصدي لسياسات التمييز العنصري.

أخبار ذات صلة

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار

بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة

المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد &#34;محمد غنيم&#34; في الخضر

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "محمد غنيم" في الخضر

منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل &#34;للموت2&#34;

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل "للموت2"

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عربي

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ&#34;السفاح&#34;

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"