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شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "محمد غنيم" في الخضر

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "محمد غنيم" في الخضر
صورة من الجنازة
رام الله - دنيا الوطن
قامت جماهير محافظة بيت لحم وأهالي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اليوم الإثنين، بتشييع جثمان الشهيد محمد علي أحمد غنيم (٢٠عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالبلدة، وذلك في موكب جنائزي مهيب.

والشهيد غنيم، كان قد أصيب مساء أمس، برصاص الاحتلال على مقربة من منزله المجاور لجدار الضم والتوسع الاستيطاني غرب البلدة.

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا الى مسقط رأسه في بلدة الخضر، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، واقيمت الصلاة عليه في الجامع الكبير قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

كما وتخلل مراسم الدفن القاء العديد من الكلمات التأبينية التي استذكرت مناقب الشهيد واستنكرت الجريمة النكراء بحقه ومن قبله الأم غادة سباتين من بلدة حوسان المجاورة.

وطالب المتحدثون المجتمع الدولي بالتدخل لحماية شعبنا الفلسطيني ومحاكمة حكومة الاحتلال على جرائمها البشعة.

وعم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم، اليوم، حدادا على روحي الشهيدين محمد غنيم (20 عاما) من الخضر، وغادة سباتين (45 عاما) من حوسان.

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