غنيم ومدير عام الدفاع المدني يبحثان سبل التعاون المشترك



ورحب غنيم في بداية اللقاء باللواء إبراهيم والوفد المرافق له مؤكداً على أهمية التعاون مع الدفاع المدني، ومشيداً بجهودهم المبذولة في الميدان في مختلف المحافظات.



كما بحث اللقاء أهمية تعزيز التعاون من خلال العمل على إعداد مذكرة تعاون تتضمن جميع الجوانب الفنية التي تتطلب تدخل الجانبين بهدف تحقيق اطر السلامة العامة ولا سيما في مشاريع البنية التحتية لدرء المخاطر.



من جانبه ثمن اللواء إبراهيم جهود سلطة المياه ودورها الهام الذي يتجلى في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم مع اللواء العبد إبراهيم مدير عام الدفاع المدني سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخدم الصالح العام، ويحقق المنفعة للمواطنين في شتى المناطق.