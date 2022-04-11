عاجل

  • نواب البرلمان الباكستاني ينتخبون شهباز شريف زعيماً للأغلبية البرلمانية ليشكل لاحقا حكومة جديدة

شؤون فلسطينية

في استخدام مفرط وغير متناسب للقوة.. مركز حماية يدين جريمة قتل السيدة "سباتين"

في استخدام مفرط وغير متناسب للقوة.. مركز حماية يدين جريمة قتل السيدة "سباتين"
صورة من جنازة الشهيدة "سباتين"
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الإثنين، جريمة قتل السيدة الفلسطينية غادة ابراهيم سباتين (٣٥ عام) على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، ظهر أمس.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على المجني عليها "سباتين"، أثناء تواجدها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية وحساس غرب بيت لحم، دون أن تشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى اصابتها بشكل مباشر في منطقة الفخذ، وهو ما أسفر عن قطع في شريان الساق.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة عن عن استشهادها متأثرةً بإصابتها، بعد وصولها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي في
مركبةٍ خاصة.

وقال مركز حماية لحقوق الانسان إنه: "إذ يُدين استمرار جرائم القتل وجرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها سلطات الفصل العنصري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وفي مناطق الضفة الغربية على وجه الخصوص".

وأكد أن جريمة قتل السيدة "سباتين" تمثل صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستدعي ملاحقة قوات الاحتلال عليها ومعاقبة مرتكبها.

وطالب المركز، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تردع الاحتلال وتوقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة لأحكام وقواعد القانون الدولي الناظمة لحالة الاحتلال لاسيما ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا كافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والمجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتجاوز حالة الإدانة الجامدة نحو اتخاذ عقوبات ضد دولة الفصل العنصري الاسرائيلي لانتهاكاتها المستمرة والممنهجة لقواعد القانون الدولي.

كما وطالب المركز، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضم جريمة قتل المواطنة "سباتين" إلى تحقيقات المحكمة في حالة فلسطين.

وجدد التأكيد على مطالبته للسلطة الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي وفضحه في كافة المواطن والمحافل الدولية.

أخبار ذات صلة

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار

بتكلفة 360 مليون شيكل.. (كابينت) يقر خطة غانتس لإقامة مقاطع إضافية من الجدار

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة

المطران حنا: سياسات العقاب الجماعي بحق شعبنا مرفوضة

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

دعوات للاعتكاف الواسع بالمسجد الأقصى طيلة أيام رمضان

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

حمادة: تهديد الاحتلال بتجويع جنين دليل تخبط وإفلاس

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

ائتلاف عدالة يستنكر تعيين عناصر جدد في الأجهزة الأمنية

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

هيئة الأسرى: حملة الاعتقالات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنال من عزيمتنا

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

قائد الجبهة الداخلية للاحتلال يفرض قيوداً جديدة على الشيخ عكرمة صبري

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

القوى الوطنية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد العدواني ضد شعبنا

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

هيئة الأسرى: ندعو الجميع لتكثيف مشاركتهم في حملة إطلاق الأسير أحمد مناصرة

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد &#34;محمد غنيم&#34; في الخضر

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "محمد غنيم" في الخضر

منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل &#34;للموت2&#34;

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل "للموت2"

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عربي

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

فيديو.. فلكي سعودي: سيأتي سنة نصوم فيها رمضان مرتين!

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ&#34;السفاح&#34;

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"