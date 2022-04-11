في استخدام مفرط وغير متناسب للقوة.. مركز حماية يدين جريمة قتل السيدة "سباتين"



ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على المجني عليها "سباتين"، أثناء تواجدها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية وحساس غرب بيت لحم، دون أن تشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى اصابتها بشكل مباشر في منطقة الفخذ، وهو ما أسفر عن قطع في شريان الساق.



وبدورها، أعلنت وزارة الصحة عن عن استشهادها متأثرةً بإصابتها، بعد وصولها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي في

مركبةٍ خاصة.



وقال مركز حماية لحقوق الانسان إنه: "إذ يُدين استمرار جرائم القتل وجرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها سلطات الفصل العنصري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وفي مناطق الضفة الغربية على وجه الخصوص".



وأكد أن جريمة قتل السيدة "سباتين" تمثل صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستدعي ملاحقة قوات الاحتلال عليها ومعاقبة مرتكبها.



وطالب المركز، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تردع الاحتلال وتوقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة لأحكام وقواعد القانون الدولي الناظمة لحالة الاحتلال لاسيما ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.



ودعا كافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والمجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتجاوز حالة الإدانة الجامدة نحو اتخاذ عقوبات ضد دولة الفصل العنصري الاسرائيلي لانتهاكاتها المستمرة والممنهجة لقواعد القانون الدولي.



كما وطالب المركز، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضم جريمة قتل المواطنة "سباتين" إلى تحقيقات المحكمة في حالة فلسطين.



وجدد التأكيد على مطالبته للسلطة الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي وفضحه في كافة المواطن والمحافل الدولية.



رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الإثنين، جريمة قتل السيدة الفلسطينية غادة ابراهيم سباتين (٣٥ عام) على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، ظهر أمس.