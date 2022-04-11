وزارة الصحة بغزة تشرع بتطوير مركز صحي النصيرات



من جهته أكد ناهض جودة مدير دائرة صحة المحافظة الوسطي بالإدارة العامة للرعاية الأولية على حرص إدارته على تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة الوسطى.



وتابع جودة أن مشروع إعادة التأهيل لن يستغرق وقتا طويلا، والمشروع ممول من منظمة الصحة العالمية.



كما أوضح جودة أن المرضى المسجلين في المركز"قيد التأهيل" وسيتلقون خدماتهم المعتادة في مركز صحي شهداء النصيرات لحين الانتهاء من المشروع.



وثمنت بلدية النصيرات ممثلة برئيسها ومجلسها البلدي والأعيان هذه الخطوات الجادة من وزارة الصحة نحو تطوير مستوى الخدمات الطبية في النصيرات.



رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة الصحة في غزة بتأهيل مركز صحي النصيرات"المركزية"؛ ليكون مركزا للطوارئ المتقدمة بالمحافظة الوسطى.وأوضحت وزارة الصحة أنه سيضاف للمركز خدمات التصوير الطبي والمخبري، موضحةً أنه سيعمل على مدار الساعة.