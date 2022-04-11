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شؤون فلسطينية

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح)، أن جرائم وانتهاكات الاحتلال المتصاعدة، هو تذكير للعالم بعد (74 عاماً) على مجزرة دير ياسين وما تلاها من مذابح ومجازر  بحق شعبنا الفلسطيني، على يد عصابات الإجرام الصهيوني الغاشم.

وقال محمد ربيع المتحدث باسم حركة فتح في القدس، أن الإعدامات الميدانية التي تركبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، ما هي إلا سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال، التي تمارس سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي بحق كل الوجود الفلسطيني.

وأضاف: "ذكرى مذبحة دير ياسين تأتي  متزامنة مع تصاعد جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، لفرض واقع احتلالي جديد يدفع ثمنه شعبنا منذ القرن الماضي ولغاية الآن".

وبين أن "الاقتحامات المتواصلة والمستمرة للمسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين، والدعوات المتطرفة من قل غلاة المستوطنين لذبح ما يسمى بقربان الفصح في المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية والاغتيالات والاعتقالات بحق أبناء شعبنا ، وسياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، تمثل الوجه الحقيقي لإرهاب الدولة المنظم التي تمارسه دولة الاحتلال العنصرية".
 
وأشار ربيع الي أن "المطبعين وقمم العار المخزية هو ما يشجع الاحتلال بالتغول على دماء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، وأن الاحتلال الصهيوني وحلفائه وداعميه لن يستطيعوا النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته الفولاذية، الذي سينتصر على غطرسة وعنجهية وجبروت الاحتلال الغاشم بصبره وصموده وتضحياته".

وحذرت حركة فتح على لسان الناطق باسمها في القدس، من استمرار الاحتلال في عدوانه وجرائمه.

وأكدت أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، وعلى حق شعبنا المشروع بالمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني المجرم بكافة الأشكال والأدوات المتاحة حتى استرداد كامل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت على "أن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين من قبل المجتمع الدولي باتت تشكل غطاءً لانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني، ويُشجع قادته على التمادي والاستمرار في عدوانهم.

ودعت حركة فتح في بيانها إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من حياة شعبنا الفلسطيني، للتصدي للاحتلال ومخططاته وجرائمه .

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