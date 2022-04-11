الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة "سباتين"

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم على ساحة الصراع برمتها.وطالبت الحكومة الاسرائيلية بإدانة جرائم الاعدام البشعة التي ترتكبها قواتها بحق أبناء شعبنا، كما تطالب الدول التي تتغنى بمبادىء حقوق الإنسان الخروج عن صمتها والتحلي بالجرأة والتصالح مع مواقفها وشعاراتها المعلنة ليس فقط لادانة جرائم الاحتلال.ودعت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل تجبرها على وقف تصعيدها الجنوني للأوضاع في ساحة الصراع.وفي ذات الوقت، جددت مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الخروج عن صمتها ايضا والبدء بتحقيقاتها في جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.