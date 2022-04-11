شؤون فلسطينية

"الجهاد الإسلامي": دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدراً

"الجهاد الإسلامي": دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدراً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن الضفة الغربية، طارق عز الدين اليوم الاثنين، بياناً بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد عز الدين، بأن "دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدراً، وأن شعبنا الذي يقدم القرابين في هذا الشهر الفضيل، سيبقى صامداً وثابتاً على أرضه متمسكاً بحق وجوده التاريخي على أرض فلسطين".

وقالت عز الدين في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "المرة أخرى يوغل الاحتلال الصهيوني بدماء شعبنا في خليل الرحمن وصولاً إلى بيت لحم، واَخرها في جنين، ليزداد عدد ضحايا الإرهاب الصهيوني المجرم، ويرتفع عدد الشهداء منذ صباح أمس إلى أربعة شهداء".

وأضاف: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهداء الأطهار، الشهيدة غادة سباتين (47 عاما) التي أعدمها الاحتلال في بيت لحم، الشهيد محمد زكارنة (17 عاماً)، والذي قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين عصر الأحد، والشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) من منطقة أبو دعجان بمحافظة الخليل، والشهيد البطل محمد علي غنيم (21 عاما) من محافظة بيت لحم, والذين ارتقوا برصاص الاحتلال الغادر، لتضاف أسماؤهم إلى سجل الاحتلال الدامي قتلاً وعدواناً على شعبنا".

وتابع: "إزاء هذا التصعيد الخطير، والذي يزداد يوماً بعد يوم من قبل قوات الاحتلال المجرم، نؤكد أن دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدراً، وأن شعبنا الذي يقدم القرابين في هذا الشهر الفضيل، سيبقى صامداً وثابتاً على أرضه متمسكاً بحق وجوده التاريخي على أرض فلسطين".

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي على تمسك الحركة بحقها في مقاومة الاحتلال، واستمرار جذوة الصراع مشتعلة، و"لن نتخلى عن واجبنا في الدفاع عن مقدساتنا وعن شعبنا وقضيتنا أمام هذا العدوان السافر".

وشدد على أن شعبنا ومقاومتنا الباسلة، ستبقى عنوان المرحلة، و"سيبقى سلاحنا مشرعا في وجه الاحتلال، ونمارس واجبنا الديني والوطني في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ولن ترهب شعبنا آلة البطش الصهيونية".

أخبار ذات صلة

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة &#34;سباتين&#34;

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة "سباتين"

الإسلامية المسيحية: &#34;الإرهاب الإسرائيلي&#34; لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

الإسلامية المسيحية: "الإرهاب الإسرائيلي" لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

&#34;التربية&#34; تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

"التربية" تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

اشتية: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل

اشتية: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل

&#34;التنمية&#34; تُعلق على إعدام الاحتلال للمواطنتين غادة سباتين ومها الزعتري

"التنمية" تُعلق على إعدام الاحتلال للمواطنتين غادة سباتين ومها الزعتري

كهرباء غزة تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; سبب تحسن جدول الكهرباء خلال شهر رمضان

كهرباء غزة تكشف لـ"دنيا الوطن" سبب تحسن جدول الكهرباء خلال شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة &#34;سباتين&#34;

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة "سباتين"

الإسلامية المسيحية: &#34;الإرهاب الإسرائيلي&#34; لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

الإسلامية المسيحية: "الإرهاب الإسرائيلي" لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

&#34;التربية&#34; تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

"التربية" تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة &#34;دير ياسين &#34; لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة "دير ياسين " لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل &#34;للموت2&#34;

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل "للموت2"

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عربي

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ&#34;السفاح&#34;

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية