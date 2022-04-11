المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

رام الله - دنيا الوطنأنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالشرطة قضيتي نصب واحتيال منفصلتين، بلغت قيمتهما 17 ألف دولار أمريكي؛ بدعوى تشغيلهم في العملات الرقمية.وفي تفاصيل القضية الأولى؛ أوضحت "الجرائم الإلكترونية" أنها استقبلت شكوى من المواطن "أ، ع" مفادها قام شخص مجهول بالنصب والاحتيال عليه بملغ 7 آلاف دولار أمريكي نظير تشغيلهم بالعملات الرقمية.وبيّنت أنها شرعت بإجراءات البحث والتحري والمتابعة الفنية للشكوى، حيث تبين أن من قام بأخذ المبالغ المالية من المشتكي هو المدعو "خ،ش"، وباستدعائه واستجوابه أقر باستلام المبلغ ووضعه في العملات الرقمية لدى المدعو "ح،ج"، وبالتحري عن المذكور تبين أنه خارج البلاد.وفي تفاصيل القضية الثانية؛ أنجزت الدائرة شكوى المواطن "ع،ش"، مفادها قيام شخص مجهول بالنصب، والاحتيال عليه بمبلغ 10 آلاف دولار نظير تشغيلها بالعملات الرقمية.وبينت دائرة الجرائم الإلكترونية، أنها شرعت بإجراءات البحث والتحري والمتابعة الفنية، حيث تبين أن من قام بأخذ المبلغ المالي من المشتكي هو المدعو "ج،س"، وباستدعائه واستجوابه أقر باستلام المبلغ ووضعه في العملات الرقمية.ونوهت مباحث الجرائم الإلكترونية إلى أنها أحالت ملفات القضيتين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.