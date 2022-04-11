"التربية" تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين



كما واستنكرت الوزارة إطلاق النار بشكل مباشر على كادر مدرسة الرامة الثانوية المختلطة التابعة لمديرية تربية قباطية، حيث أطلقت قوات الاحتلال النيران على سيارة كان يستقلها؛ مدير المدرسة عبدالله حمامرة، والمعلم محمد غنام، والمعلمة

أحلام علاونة أثناء توجههم لمدرستهم صباح الخميس المنصرم؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة مدير المدرسة إصابة طفيفة.



وأكدت "التربية" أن هذه الجرائم بحق الطلبة والكوادر التعليمية تشكل انتهاكاً صارخاً وترجمةً حقيقية لاستهداف الاحتلال وقطعان الاستعمار الاستيطاني المتواصل بحق التعليم؛ الأمر الذي يستوجب اتخاذ مواقف رادعة ولجم هذه الانتهاكات وفضحها في كافة المحافل، وضرورة توفير المناصرة والحماية للتعليم؛ خاصة في ظل الممارسات والانتهاكات التي يشهدها التعليم.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التربية والتعليم، إصابة طالبة الثانوية العامة حنان عباس من مدرسة الخنساء في تربية جنين، برصاص جيش الاحتلال، أمس، خلال عملية اقتحام شهدتها المحافظة.