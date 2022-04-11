شؤون فلسطينية

اشتية: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل

اشتية: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تُصعد من عدوانها على شعبنا في كل مكان من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، واجتياحات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، كل هذا تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.

وأضاف في كلمة له في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بان الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.

وشدد اشتية، على أن المطلوب من المجتمع الدولي، افق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين، مؤكدا أن الحل يكمن في انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على ارضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، قال اشتية: إن هذا الامر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، مؤكدا أن ما نقوم به واجبنا تجاه الايتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة.

وفي سياق آخر، دعا المعلمين الى وقف إضرابهم فورا، وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم لان سلامة العام الدراسي مهمة وسلامة أرواح أبنائنا واهلنا مهمة للجميع.

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