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مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات
مطار القاهرة في مصر
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة مصر للطيران، الأحد، عن إجراءات جديدة تخص القادمين إلى مصر من دول الخارج في إطار تخفيف التكدس وتطبيق خطة تسهيلية على العائدين. 

وووفق مصدر مصري، فإن شركة مصر للطيران قد قالت، إن: "المطارات المصرية حدثت إجراءاتها للحد من التكدس وتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى البلاد".

وأوضحت أنه في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt)، تهيب مصر للطيران بعملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة.

وشددت الشركة، على ضرورة الحصول على كود الموافقة (QR Code) للدخول الى مصر وإظهاره بمطارات السفر وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية.

وتابعت: وفي حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل علي المنصة واسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

وأضافت الشركة، أنه في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

كما أشارت إلى أنه في حالة استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن مطار القاهرة الدولي بدأ، الأحد، تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالقادمين من الخارج.

وأضافت أن سلطات المطار تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية لجميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وتضمن الإخطار أيضا إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل.

وفى حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، سيتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.

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