"التنمية" تُعلق على إعدام الاحتلال للمواطنتين غادة سباتين ومها الزعتري





وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "هذه الجريمة البشعة بحق أرملة وأم لستة أطفال، وفتاة في مقتبل العمر، وبحق الإنسانية جمعاء تأتي في إطار مسلسل مستمر ومتواصل من جرائم الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني دون أي رادع أخلاقي".



كما أدانت الوزارة صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهو بذلك يعطي الحق للاحتلال الصهيوني ويوفر له الغطاء ليمارس كل أصناف الجرائم ضد الفلسطينيين العُزل.



وأكدت على أن عدم محاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها وعدم الزامها بالقوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين يجعلها تتمادى في قتل المزيد منهم.



ونناشد المجتمع الدولي وكافة الهيئات ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون، وبضرورة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة القتلة مرتكبي الجرائم المتواصلة بحق النساء والأطفال والشباب.



رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة التنمية الاجتماعية الجريمة البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام المواطنة غادة إبراهيم سباتين (45 عاماً) في بلدة حوسان، والمواطنة مها كاظم الزعتري (24 عاماً) في الخليل، بدم بارد دون مراعاة لأدنى معاني الإنسانية.