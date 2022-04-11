شؤون فلسطينية

في نعيها الشهداء.. حماس تطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

في نعيها الشهداء.. حماس تطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني
حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة ( حماس) في تصريح لها اليوم الإثنين، شهداء شعبنا الذين ارتقوا أمس بـ"رصاص الحقد والإرهاب الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة".

ومن بين الشهداء: "الشهيدة غادة سباتين من بيت لحم، الشهيد محمد علي غنيم من بيت لحم، الشهيدة مها الزعتري من الخليل
والشهيد محمد زكارنة من جنين".

وأكدت حركة (حماس)، أنَّ "إطلاق يد الإرهاب الصهيوني على المدنيين العزّل من أبناء شعبنا، لن يوفّر له أمنًا مزعومًا على أرضنا، ولن يحميه ومستوطنيه الغزاة من غضبة المقاومة واستمرار عملياتها البطولية، على امتداد فلسطين المحتلة".

وقالت: إنَّ "شعبنا الحرّ الأبي، بأطيافه ومكوّناته كافة، والمشتبك الآن في مختلف محاور الضفة المحتلة، لن يقابل هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة، إلاَّ بمزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، الكفيلة بردع الاحتلال، والذود عن عرضه وأرضه وثوابته الوطنية".

وشددت حركة (حماس) على انَّ أمَّتنا العربية والإسلامية مطالبة اليوم، بالوقوف مع شعبنا ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدو المجرم، حتى تحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها.

أخبار ذات صلة

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة &#34;سباتين&#34;

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة "سباتين"

الإسلامية المسيحية: &#34;الإرهاب الإسرائيلي&#34; لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

الإسلامية المسيحية: "الإرهاب الإسرائيلي" لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدراً

"الجهاد الإسلامي": دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدراً

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

&#34;التربية&#34; تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

"التربية" تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

اشتية: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل

اشتية: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل

&#34;التنمية&#34; تُعلق على إعدام الاحتلال للمواطنتين غادة سباتين ومها الزعتري

"التنمية" تُعلق على إعدام الاحتلال للمواطنتين غادة سباتين ومها الزعتري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة &#34;سباتين&#34;

الخارجية تُطالب الحكومة الاسرائيلية بإدانة جريمة اعدام الشهيدة "سباتين"

الإسلامية المسيحية: &#34;الإرهاب الإسرائيلي&#34; لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

الإسلامية المسيحية: "الإرهاب الإسرائيلي" لن يثني الفلسطينيين عن الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

المباحث بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 17 ألف دولار

&#34;التربية&#34; تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

"التربية" تدين إطلاق الاحتلال الرصاص على طالبة وكادر مدرسة في جنين

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة &#34;دير ياسين &#34; لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة "دير ياسين " لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل &#34;للموت2&#34;

نوال الزغبي تكشف سبب غيابها عن مسلسل "للموت2"

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

صراع هنادي مهنا وآيتن عامر على أكرم حسني مستمر

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

قبل ثلاثة شهور من ذكرى زواجها... لقاء الخميسي تنشر بطاقة دعوة حفل زفافها

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

فوز الفهد تجمع نجمات الكويت والخليج على السحور

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عربي

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

مصر: إجراءات تسهيلية جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ&#34;السفاح&#34;

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية