في نعيها الشهداء.. حماس تطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني



ومن بين الشهداء: "الشهيدة غادة سباتين من بيت لحم، الشهيد محمد علي غنيم من بيت لحم، الشهيدة مها الزعتري من الخليل

والشهيد محمد زكارنة من جنين".



وأكدت حركة (حماس)، أنَّ "إطلاق يد الإرهاب الصهيوني على المدنيين العزّل من أبناء شعبنا، لن يوفّر له أمنًا مزعومًا على أرضنا، ولن يحميه ومستوطنيه الغزاة من غضبة المقاومة واستمرار عملياتها البطولية، على امتداد فلسطين المحتلة".



وقالت: إنَّ "شعبنا الحرّ الأبي، بأطيافه ومكوّناته كافة، والمشتبك الآن في مختلف محاور الضفة المحتلة، لن يقابل هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة، إلاَّ بمزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، الكفيلة بردع الاحتلال، والذود عن عرضه وأرضه وثوابته الوطنية".



وشددت حركة (حماس) على انَّ أمَّتنا العربية والإسلامية مطالبة اليوم، بالوقوف مع شعبنا ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدو المجرم، حتى تحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها.

رام الله - دنيا الوطننعت حركة ( حماس) في تصريح لها اليوم الإثنين، شهداء شعبنا الذين ارتقوا أمس بـ"رصاص الحقد والإرهاب الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة".