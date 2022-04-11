شؤون فلسطينية

الصحة تكشف حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تكشف حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن حصيلة الإصابات والوفيات الأخيرة بفيروس (كورونا). 

وأعلنت الوزارة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و330 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و668 حالة تعافٍ، منذ الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري.

وقالت، إن حالة الوفاة سجلت في الضفة، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: 98 إصابة في قطاع غزة، و112 في الضفة الغربية، و120 في مدينة القدس.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 162، قطاع غزة 356، مدينة القدس 150.

وأشارت الوزارة، إلى وجود 14 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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