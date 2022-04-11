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الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية
الشهيدة غادة سباتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأزهر في مصر، الأحد، إدانته لقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية في الضفة الغربية، وطالب بتدخلٍ دولي.

ووفقاً لقناة (الميادين)، فإن إدانة الأزهر جاءت بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفلسطينية غادة سباتين (47 عاماً)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وعبر الأزهر عن إدانته لوحشية جنود الاحتلال وتعمّد قتل السيدة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "الجنود وجّهوا صوبه النيران، في مشهدٍ تنفطر له القلوب".

وأكد أنّ "جنود الاحتلال، بسجلهم الإجرامي الحافل بالوحشية والانتهاكات، لم يرعوا حرمة الدم أو شهر رمضان"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل ترتكب هجمة مستعرة ضد الفلسطينيين، تُنذر بتصعيدٍ خطير".

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بالتدخّل "لوقف تلك الجرائم المتكررة على الفور".

واستشهدت الفلسطينية سباتين جرّاء تعرّضها لإطلاق نار من قِبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، مساء أمس الأحد، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ولم تكن الضحية تشكل تهديداً للجيش الإسرائيلي، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدرٍ في الجيش أنّه لم يُعثر بحوزتها على سكين ولا ذخيرة.

وبدورها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أنّ "إعدام" قوات الاحتلال غادة سباتين "جريمة ضد الإنسانية"، ودعت إلى تدخل دولي لحماية الفلسطينيين.

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