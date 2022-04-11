شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: فلسطينيون يقومون بتخريب مجمع قبر يوسف للمرة الثانية

إعلام إسرائيلي: فلسطينيون يقومون بتخريب مجمع قبر يوسف للمرة الثانية
مستوطنون في قبر يوسف - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن مجمع "قبر يوسف" في نابلس، تعرض للتخريب للمرة الثانية، واليوم الثاني على التوالي من قبل فلسطينيين.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت صباح أمس الأحد، بأن فلسطينيين من مخيم بلاطة اقتحموا الليلة قبل الماضية، مجمع قبر يوسف في نابلس وحطموا أجزاء منه وكسروا السخانات الشمسية.

وبين الفينة والأخرى، يزور عشرات المستوطنين قبر يوسف في نابلس، ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد محافظ نابلس، اللواء ابراهيم رمضان في بيان له، أن قبر يوسف يقع في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية هي من تتولى الإشراف عليه وحمايته وترميمه.

وأشار رمضان الى أن المحافظة ستقوم بشكل عاجل بترميم وإصلاح الضرر الواقع في القبر ولن يتم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل واصلاحه.

وأكد رمضان أن نابلس مدينة حاضنة للديانات الثلاث حيث يتعايش كافة مواطنيها تحت راية المحبة والتسامح والسلام وتقع على عاتق المحافظة حماية كافة الأماكن الدينية المقدسة واحترام الشعائر الدينية كافة بغض النظر عن طبيعتها، وحيث أن القبر مسجل لدى دائرة الأوقاف الدينية والإسلامية كأثر إسلامي فإن حمايته والاشراف عليه هي من مسؤولياتنا.

وكان بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد قال إنه نقل رسالة "حادة" إلى السلطة الفلسطينية، بشأن حادثة قبر يوسف.

وأكد في تصريحات له، بأن ما وصفه "حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وهو اعتداء فاحش على حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل يهودي"، وفق زعمه.

وقال: "سنرمم المكان على وجه السرعة، ونتخذ تدابير لمنع تكرار الحدث".

وطالب غانتس، السلطة الوطنية الفلسطينية بـ "تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ إجراءات ضد كل من يمس بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

في نعيها الشهداء.. حماس تطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

في نعيها الشهداء.. حماس تطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

الصحة تكشف حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا في فلسطين

الصحة تكشف حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا في فلسطين

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة &#34;دير ياسين &#34; لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة "دير ياسين " لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

محللون لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: تهديدات غانتس لجنين ستبوء بالفشل ولن تزيد الأوضاع إلا سوءاً

محللون لـ "دنيا الوطن": تهديدات غانتس لجنين ستبوء بالفشل ولن تزيد الأوضاع إلا سوءاً

استشهاد فتى من مخيم جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد فتى من مخيم جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة &#34;دير ياسين &#34; لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

الجبهة العربية الفلسطينية: مذبحة "دير ياسين " لن يمحوها التاريخ من ذاكرته

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مجدلاني: إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات لا يمكن ردعه إلا بالمحاكم

مجدلاني: إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات لا يمكن ردعه إلا بالمحاكم

مرداوي: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة

مرداوي: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة

محافظ نابلس: قبر يوسف هو مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

محافظ نابلس: قبر يوسف هو مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

برهوم: فلتشتعل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة بوجه الاحتلال ومستوطنيه

برهوم: فلتشتعل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة بوجه الاحتلال ومستوطنيه

منوعات

هل كان فعلاً ياسر جلال في &#34;الإختيار 3&#34; أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هل كان فعلاً ياسر جلال في "الإختيار 3" أم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة رائعة لـ هيفا وهبي باللون الأخضر.. وجمالها حديث الكثيرين

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

عربي

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي