إعلام إسرائيلي: فلسطينيون يقومون بتخريب مجمع قبر يوسف للمرة الثانية

وبين الفينة والأخرى، يزور عشرات المستوطنين قبر يوسف في نابلس، ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين الفينة والأخرى، يزور عشرات المستوطنين قبر يوسف في نابلس، ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت صباح أمس الأحد، بأن فلسطينيين من مخيم بلاطة اقتحموا الليلة قبل الماضية، مجمع قبر يوسف في نابلس وحطموا أجزاء منه وكسروا السخانات الشمسية.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت صباح أمس الأحد، بأن فلسطينيين من مخيم بلاطة اقتحموا الليلة قبل الماضية، مجمع قبر يوسف في نابلس وحطموا أجزاء منه وكسروا السخانات الشمسية.





وأكد محافظ نابلس، اللواء ابراهيم رمضان في بيان له، أن قبر يوسف يقع في الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية هي من تتولى الإشراف عليه وحمايته وترميمه.





وأشار رمضان الى أن المحافظة ستقوم بشكل عاجل بترميم وإصلاح الضرر الواقع في القبر ولن يتم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل واصلاحه.





وأكد رمضان أن نابلس مدينة حاضنة للديانات الثلاث حيث يتعايش كافة مواطنيها تحت راية المحبة والتسامح والسلام وتقع على عاتق المحافظة حماية كافة الأماكن الدينية المقدسة واحترام الشعائر الدينية كافة بغض النظر عن طبيعتها، وحيث أن القبر مسجل لدى دائرة الأوقاف الدينية والإسلامية كأثر إسلامي فإن حمايته والاشراف عليه هي من مسؤولياتنا.





وكان بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد قال إنه نقل رسالة "حادة" إلى السلطة الفلسطينية، بشأن حادثة قبر يوسف.





وأكد في تصريحات له، بأن ما وصفه "حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وهو اعتداء فاحش على حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل يهودي"، وفق زعمه.





وقال: "سنرمم المكان على وجه السرعة، ونتخذ تدابير لمنع تكرار الحدث".



