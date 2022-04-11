دولي

قطر تخصص مبلغًا قدره 5 ملايين دولار لدعم لاجئي أوكرانيا

قطر تخصص مبلغًا قدره 5 ملايين دولار لدعم لاجئي أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت، مساعد وزير الخارجية، لولوة بنت راشد الخاطر، تخصيص قطر مبلغًا قدره خمسة ملايين دولار لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين.

وأفاد موقع (رؤيا الإخباري)، أنّ الخاطر، قالت خلال كلمة قطر في مؤتمر المانحين من أجل أوكرانيا "الافتراضي "، إن بلادها "تم تخصيص ذلك المبلغ من خلال صندوق قطر للتنمية، للمساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين"

وتابعت "إن الوضع الإنساني الصعب الذي يواجه ملايين اللاجئين في ظل تواصل التصعيد والتوتر يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة الاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية".

 
وفي سياق منفصل، أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا الأحد بسبب الحرب الروسية التي أثرت على المنطقة بأكملها، وحذر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.

 
كما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقرا لها.

 
وبالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 بالمئة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 آذار/مارس بانخفاض قدره 20 بالمئة.

 
ويشار إلى أن المنطقة برُمّتها تعاني من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير وتسببت في فرار أكثر من أربعة ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.

 
كما وتوقع البنك انكماشا بنسبة 4,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1,9 بالمئة).

 


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