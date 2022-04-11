دولي

كوريا الجنوبية تؤكد رفضها دعم أوكرانيا بأسلحة فتّاكة

كوريا الجنوبية تؤكد رفضها دعم أوكرانيا بأسلحة فتّاكة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر عسكرية وحكومية في كوريا الجنوبية، على موقفها من رفض تقديم أيّ أسلحة فتاكة، وذلك ردًا على طلب أوكرانيا دعمها بأسلحة الدفاع الجوي.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن المصادر قالت إن "وزير الدفاع الأوكراني، (أوليكسي ريزنيكوف)، قد طلب دعمًا لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، في 8 نيسان/ أبريل الجاري. وقال مسؤول عسكري إن الوزير الأوكراني لم يذكر نظام دفاع جوي محدد".

وأوضحت المصادر أن الوزير(سوه) أكد موقف حكومة سيئول ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

وفي بيان صحفي عقب المكالمة، قالت وزارة الدفاع إنه خلال المكالمة الهاتفية، شرح الوزير سوه الجهود المبذولة على مستوى الوزارة لدعم الأسلحة غير الفتاكة، وأعرب الوزير (ريزنيكوف) عن امتنانه لدعم كوريا الجنوبية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وأعرب الوزير أيضًا عن أمله في أن تراقب كوريا الجنوبية الوضع في أوكرانيا باستمرار مع تقديم المساعدات اللازمة.

وأفادت التقارير بأنه في بداية الشهر الماضي، أرسلت أوكرانيا رسالة رسمية تطلب فيها مساعدات عسكرية وإنسانية إلى جميع أنحاء العالم، وتم تضمين أسلحة فتاكة في العناصر المطلوبة للمساعدة.

ويّذكر أنه في ال24 من شباط/فبراير، أعلن  الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، عن  بدء عملية عسكرية بهدف  تجريد أوكرانيا من السلاح وبدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.


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