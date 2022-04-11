دولي

من هي الدولة الآسيوية التي قد تعلن إفلاسها قريبا؟

من هي الدولة الآسيوية التي قد تعلن إفلاسها قريبا؟
رام الله - دنيا الوطن
يبدو أن شبح الإفلاس بات يطارد دولاً كثيرة، فقبل أيام قليلة ترددت الأنباء عن أن لبنان على وشك إعلان إفلاسه. اليوم يجري الحديث عن أن دولة آسيوية تواجه خطر الإفلاس.

فتعيش سريلانكا هذه الآونة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، فهي مثقلة بديون بلغت قيمتها 25 مليار دولار، منها 7 مليارات مستحقة هذا العام، كما تراجعت احتياطاتها من النقد الأجنبي، وفق ما جاء في موقع "سكاي نيوز بالعربية".

وقد كان لوباء (كورونا) تداعيات كبيرة على الاقتصاد في سريلانكا؛ حيث وصل خمس السكان إلى تحت خط الفقر، وذلك بحسب البنك الدولي، والذي وصف الأزمة بأنها "نكسة ضخمة تعادل 5 أعوام من التقدم".

ويواجه المواطنون في سريلانكا أوضاعاً صعبة، تتثمل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أدت إلى حد الاقتراض لشراء المواد الغذائية؛ وهو ما دفع الناس للخروج بتظاهرات وصلت إلى مكتب الرئيس جوتابايا راجاباكسا، مطالبين إياه بالتنحي.

ويقول خبراء إنه من المتوقع أن يُعلن عن إفلاس سيرلانكا خلال العام الجاري، والسبب الذي أدى إلى تفاقم أزمة سيرلانكا هو قيام حكومتها بتخفيض كبير على الضرائب وزيادة الإنفاق.

وبحسب معهد تمويل الشركات، فإفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين، والفائدة عند استحقاقها، كما وتعرف أزمة الإفلاس بـ "الأزمة في ميزان الدفوعات". 

وقد يكون عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون مصحوبا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانا بدون أي إعلان رسمي.

أخبار ذات صلة

قطر تخصص مبلغًا قدره 5 ملايين دولار لدعم لاجئي أوكرانيا

قطر تخصص مبلغًا قدره 5 ملايين دولار لدعم لاجئي أوكرانيا

كوريا الجنوبية تؤكد رفضها دعم أوكرانيا بأسلحة فتّاكة

كوريا الجنوبية تؤكد رفضها دعم أوكرانيا بأسلحة فتّاكة

بريطانيا: تحذيرات من استخدام روسيا القنابل الفوسفورية ضد أوكرانيا

بريطانيا: تحذيرات من استخدام روسيا القنابل الفوسفورية ضد أوكرانيا

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. لوبان تقلص الفارق مع ماكرون بعد فرز 32 مليون صوت

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. لوبان تقلص الفارق مع ماكرون بعد فرز 32 مليون صوت

حال فوزها بالانتخابات.. لوبان تتعهد بإعادة ترتيب فرنسا خلال 5 سنوات

حال فوزها بالانتخابات.. لوبان تتعهد بإعادة ترتيب فرنسا خلال 5 سنوات

روسيا وأوكرانيا تُجريان عملية جديدة لتبادل الأسرى

روسيا وأوكرانيا تُجريان عملية جديدة لتبادل الأسرى

إسرائيل: حزب (ليكود) يتوقع سقوط حكومة بينت قريباً

إسرائيل: حزب (ليكود) يتوقع سقوط حكومة بينت قريباً

أوكرانيا: الجيش الروسي يواصل الاستعداد لعمليات هجومية

أوكرانيا: الجيش الروسي يواصل الاستعداد لعمليات هجومية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: 7 إصابات طفيفة في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

تعرف على حالة الطرق داخل قطاع غزة اليوم الاثنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مجدلاني: إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات لا يمكن ردعه إلا بالمحاكم

مجدلاني: إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات لا يمكن ردعه إلا بالمحاكم

مرداوي: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة

مرداوي: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة

محافظ نابلس: قبر يوسف هو مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

محافظ نابلس: قبر يوسف هو مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

برهوم: فلتشتعل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة بوجه الاحتلال ومستوطنيه

برهوم: فلتشتعل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة بوجه الاحتلال ومستوطنيه

وجه دعوة لحركة (حماس).. الشيخ يجتمع مع قيادة (فتح) بغزة عبر تطبيق زوم

وجه دعوة لحركة (حماس).. الشيخ يجتمع مع قيادة (فتح) بغزة عبر تطبيق زوم

منوعات

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

إطلالة حابسة للأنفاس لـ ماغي بو غصن.. شاهدوا عباءتها!

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

كريس جينر تتكلم عن علاقتها بزوجها بعد ان أصبح إمرأة

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

محمد رمضان يشوق الجمهور لأحدث أعماله

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يتكلم عن أخبار انفصاله عن كندة علوش وابعادها عن الساحة الفنية

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

عمرو يوسف يوضح حقيقة ضربه لعامل نظافة طلب أن يتصور معه

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

شاهد: صابرين تقدم إعتذار رسمي لحلا شيحة بسبب الحجاب

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

فنانة شهيرة تكشف حقيقة حبس زوجها لها لمنعها من التمثيل

شاهد: سلاف فواخرجي تحدث ضجة بما قالته عن &#34;الجنة والنار والدين&#34;

شاهد: سلاف فواخرجي تحدث ضجة بما قالته عن "الجنة والنار والدين"

بعد إنفصال دام لـ18 عام.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها رسميًا

بعد إنفصال دام لـ18 عام.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها رسميًا

عربي

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

الأزهر الشريف في مصر يدين قتل الاحتلال لسيدة فلسطينية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي

شاهد: لقاء يُعرض للمرة الأولى جمع محمد مرسي مع طنطاوي والسيسي