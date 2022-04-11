بريطانيا: تحذيرات من استخدام روسيا القنابل الفوسفورية ضد أوكرانيا

حذرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، من لجوء الروس لأسلحة فوسفورية، وذلك عقب استمرار المعارك لاسيما في الشرق الأوكراني وجنوب البلاد، في اليوم الـ 47 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .





ووفقاً لقناة (العربية)، فإن وزارة الدفاع الروسية كشفت عن احتمالية أن تستخدم القوات الروسية ذخائر فوسفورية في قصفها لمدينة ماريوبول الساحلية مع اشتداد القتال من أجل السيطرة عليها، كما فعلت سابقا في بعض المناطق شرقا لاسيما في دونيتسك.



وبدورها، أكدت المخابرات البريطانية أن القصف الروسي مستمر على دونيتسك ولوهانسك في إقليم دونباس شرقي البلاد.



ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية صدت عدة هجمات روسية، ما أسفر عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية للروس.



وكانت المخابرات أعلنت أمس أن الروس بدأوا بالاستعانة بمسرحين من الخدمة العسكرية، بعد أن تكبدوا خسائر فادحة خلال المعارك في أراضي الجارة الغربية.



يشار إلى أن تلك التحذيرات البريطانية تأتي فيما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم روسي واسع وكبير في دونباس شرقي البلاد، وجنوبا أيضاً لاسيما في ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع عدة.



رام الله - دنيا الوطن