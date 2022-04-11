استشهاد فتى من مخيم جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد الفتى محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا)، فإنّ الفتى زكارنة قد أُصيب بخاصرته من رصاص عناصر الوحدات الخاصة التي تسللت إلى المخيم واستهدف مركة في املنطقة الصناعية هناك.واقد نطلقت مسيرة جماهيرية من أمام مستشفى الرازي إلى مستشفى جنين الحكومي، ورفع جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.وأعلنت حركة (فتح)، عن إضراب تجاري في المدينة، حدادًا على روح الشهيد، الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ زكارنة أُصيب برصاصة متفجرة في الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عدوان على المدينة، ما أدى لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية، وأحدث نزيفاً حاداً تطلَّب تزويده بثمانين وحدة دم إضافة إلى الصفائح، ولم تنجح كافة الجهود الطبية لإنقاذ حياته.ويُشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها وممارساتها القمعية والانتقامية ضد المواطنين وذلك بقرار سياسي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إذ شهد أمس الأحد، استشهاد سيدتين وشاب برصاص الاحتلال في بيت لحم والخليل.