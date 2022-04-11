الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية



وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال لشابين من بلدة ميثلون، جنوب جنين.



وذكرت المصادر، أن قوات الإحتلال اعتقلت الشابين فايز ربايعة ومحمد يعيش ربايعة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وأضافت، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، عرابة، مركة، الجربة، الزبابدة



هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مخيم طولكرم.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شادي طلوزي (44 عاما)، بعد مداهمة منزله في المخيم.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم، مدينة طولكرم ومخيمها.



وأوضحت المصادر، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، في الوقت الذي جابت فيه شوارع المخيم وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عرف منهم: الأسير المحرر عزمي منصور، وزياد العامر، واستولت على مركبتين تعودان له.



أما في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيراً محرراً من بلدة سلواد.



وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر علي عصام سياغة (23 عاماً)، بعد أن داهم منزل عائلته وعبث بمحتوياته.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشابين حمزة سعيد أبو حسين (19 عاما)، وبلال محمد خليل عبد العزيز (34 عاما)، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت الطفلين عبيدة عماد حسن الراعي (16 عاما)، وأحمد عماد أبو شرار (16عاما)، والمواطن إسماعيل طلب النطاح (50 عاما) من بلدة إذنا غربا.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية.