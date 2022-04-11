إصابة مستوطنيْن بجراح متفاوتة بالقرب من قبر يوسف في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة اثنين من المستوطنين بجروحٍ متوسطة إلى طفيفة ،عند مدخل قبر يوسف في نابلس.وبِحسب إذاعة الجيش، فإنّ اثنين من اليهود الحسيديم أصيبوا بجروح طفيفة - متوسطة عندما دخلوا نابلس بسيارتهما مشيرةً إلى أن هوية منفذي إطلاق النار غير معروفة.وصرّح المتحدث باسم الجيش، بأنّ "مستوطنين وصلوا فجرًا إلى حاجز غير مأهول على أحد مداخل مدينة نابلس، واجتازوا الحاجز ودخلوا المدينة، وبعد ذلك بقليل وصل مستوطنان مصابان بطلقات نارية إلى إحدى نقاط التفتيش المأهولة أثناء مغادرتهما المدينة".وأشارت (القناة 14) الإسرائيلية إلى أنه "قد تبدو نيران أفراد من السلطة الفلسيطينية" في حين نوّهت إلى أن الحادث ما زال قيد التحقيق.وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم الجيش أنّه تم إخلاء الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وأن ظروف الحادثة قيد التحقيق.