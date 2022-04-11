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شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"

شاهد: طرد الغنوشي من مسجد بتونس ووصفه بـ"السفاح"
طرد الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
طُرد زعيم حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغوشي، من أحد مساجد محافظة بن عروس، وذلك بعد أن طالبه المواطنون بالخروج خلال صلاة التراويح يوم أمس الأحد.

ووفقاً لما نقلته قناة (العربية)، فإن المواطنين تجمهروا أمام المسجد رافعين شعارات "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"تونس حرّة حرّة والإخوانجية على برة"، في وجه راشد الغنوشي، وطلبوا منه مغادرة المكان، وهو ما دفعه إلى الهروب، حيث أظهرت لقطات مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انسحابه من المسجد، وسط حماية أمنية.

وقبل يومين، تعرّض زعيم النهضة لحادثة مماثلة في منطقة الملاسين الواقعة في ضواحي تونس العاصمة، حيث قام عشرات المواطنين بطرده ورفضوا دخوله إلى مسجد مدينتهم لأداء صلاة التراويح معهم، كما صرخوا في وجهه "ارحل يا مجرم، ليس لك مكان في تونس".

فيما لم تنف الحركة تعرّض رئيسها للطرد، لكنّها زعمت في بيان، أنّ "جهة غير معلومة قامت بتكليف مجموعة مأجورة لأداء مهمّة محدّدة، انتظرت خروج الغنوشي للاعتداء عليه والإيهام بطرده".


 

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