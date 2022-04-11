شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار ليلاً

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار ليلاً
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الليل لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية  والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  في ساعات المساء والليل  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً و باردا نسبياً نهاراً بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية  حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين،  والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


                              درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-10 16-8 19-9 بيت لحم 21-10 16-8 19-9
رام الله والبيرة 20-9 15-7 18-8 طولكرم 23-12 19-10 21-12
نابلس 22-11 17-9 20-10 قلقيلية 23-12 19-10 21-12
جنين 24-12 19-10 22-11 سلفيت 21-10 16-8 19-9
طوباس 25-13 20-11 23-12 روابي 22-11 17-9 20-10
الخليل 20-9 17-9 18-8 غزه 22-13 18-11 20-13
أريحا 28-16 24-14 26-15 خانيونس 22-13 18-11 20-13
الأغوار الشمالية 26-14 22-12 24-13 رفح 23-12 19-10 21-12

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