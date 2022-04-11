شؤون فلسطينية

مجدلاني: إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات لا يمكن ردعه إلا بالمحاكم

مجدلاني: إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات لا يمكن ردعه إلا بالمحاكم
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني إن جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات ،لا يمكن ردعه إلا عبر محاكمة قوات الاحتلال على تلك الجرائم .

واضاف ان رئيس حكومة الاحتلال الذي أعطى الأوامر لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعمل دون قيود بمثابة دعوة واضحة للقتل وقوات الاحتلال ترجمة ذلك اليوم باستهداف المدنيين مما أدى إلى ارتقاء شهيدتين أمام مرأى ومسمع العالم اجمع .

أكد د. مجدلاني أن انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الإنسانية في فلسطين.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الانتصار للحق وللقضية الفلسطينية من خلال توفير الحماية وتعزيز احترام القانون الدولي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للشرائح المهمشة في فلسطين، ومعالجة السبب الرئيسي للأزمة الفلسطينية المتمثل في الاحتلال، "الذي بإنهائه لن نضطر لإطلاق مثل هذه النداءات لتمويل الاحتياجات الإنسانية".

 ومن ناحية أخرى قال د. مجدلاني إن وزارة التنمية الاجتماعية تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات لتوفير الرعاية والتمكين لأسر الأيتام عبر صندوق خاص بها، والوزارة تفتح أبوابها لكل الشراكات المحلية والدولية لضمان توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأكد نسعى الى تمكين أسر الأيتام ونقلها من حالة الإغاثة وتلقي المساعدات للاعتماد على الذات وجاء ذلك خلال الافطار الخيري الرمضاني الذي نظمته جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم الاحد في مدرسة دار الأيتام  الصناعية للبنين في العيزرية، بحضور العديد من الشخصيات الوطنية وممثلي الجبهة وكادرها.

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