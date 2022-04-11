مرداوي: شعبنا يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الاحتلال الإسرائيلي فقد هيبته بعد المشاهد الأخيرة في العمليات البطولية بتل أبيب، مؤكدا أنها بثت روح الأمل للشبان في فلسطين.وشدد مرداوي على أن الشعب الفلسطيني يرسم المشهد في مواجهته مع الاحتلال بكل مدن الضفة الغربية، معتبرا أن جمهور المقاومة يلتف حول المقاومين، والفلسطيني يؤمن بخيار المقاومة فقط.وتابع: "العدو انتكس بعدم قدرته على استيعاب المشهد وتطويق الشباب الثائر في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يكذب على العالم، ويدلس بروايته الإعلامية.وبحسب مرداوي، فإن المطلوب من الفلسطينيين الصمود والصبر والتكافل بين كل مدن الضفة الغربية، وعلى السلطة والفصائل تقديم الدعم لمخيم جنين، حتى تكون منارة للمقاومة.