شؤون فلسطينية

الرجوب: نستنكر اعدام قوات الاحتلال للاعب نادي الخضر محمد الغنيم

الرجوب: نستنكر اعدام قوات الاحتلال للاعب نادي الخضر محمد الغنيم
رام الله - دنيا الوطن
 استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، باسمه واسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأسرة كرة القدم الفلسطينية، اليوم الأحد، اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعب نادي الخضر الرياضي محمد الغنيم (21 عاما).

وكان الشهيد الغنيم قد أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزله الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى اليمامة في الخضر
لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه فارق الحياة.

وقال الرجوب: إن جريمة اعدام اللاعب الغنيم بدم بارد، تضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، وبطريقة سافرة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية والرياضية.

وأضاف: إن اعدام جيش الإسرائيلي للاعب الشاب تشكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها، وإنما يجب أن يكون هناك تحركاً من أجل
حماية عناصر اللعبة في فلسطين من بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم.

وأكد أن اتحاد كرة القدم وجه رسائل عاجلة إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، تطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.

وتوجه الرجوب بخالص العزاء لذوي الشهيد وعائلته وللهيئة الإدارية لنادي الخضر ولاعبي النادي وللأسرة الرياضية عامة، ضارعا للعلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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