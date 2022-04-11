شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: نحن على أتم الجاهزية لصد أيّ عدوان على جنين

فصائل المقاومة: نحن على أتم الجاهزية لصد أيّ عدوان على جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت فصائل المقاومة في مدينة جنين، فجر اليوم الإثنين، جاهزيتها لصد أيّ عدوانٍ إسرائيلي على المدينة ومخيمها، وذلك في ظل تهديدات الاحتلال بشنِ عملية عسكرية في جنين.

وقال مُلثمون من كتائب الأقصى وكتائب القسام وسرايا القدس، في مدينة جنين بمؤتمر صحفي: "إنّنا نُتابع عن كثب تهديدات الاحتلال ضد جنين، ونحن على أتم الجاهزية باسم الأذرع العسكرية لكافة فصائل المقاومة للرد على أيّ عدوان".

وجاء في المؤتمر: "نقول للعدو الصهيوني إنّنا على أتم الجاهزية للرد عليه بكافة الوسائل المتاحة، ونقول لأبناء شعبنا لا تهنوا وسنقاتل بإرادة المنتصرين، إنّها ساعة الحق".

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