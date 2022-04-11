محافظ نابلس: قبر يوسف هو مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية



يأتي هذا البيان بعد قيام عدد من الشبان بتحطيم أجزاء من القبر الذي يعتبر مكاناً دينياً بحسب وزارة الاوقاف الاسلامية، حيث أشار اللواء رمضان الى أن المحافظة ستقوم بشكل عاجل بترميم واصلاح الضرر الواقع في القبر ولن يتم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل واصلاحه.



وأكد رمضان أن نابلس مدينة حاضنة للديانات الثلاث حيث يتعايش كافة مواطنيها تحت راية المحبة والتسامح والسلام وتقع على عاتق المحافظة حماية كافة الاماكن الدينية المقدسة واحترام الشعائر الدينية كافة بغض النظر عن طبيعتها، وحيث أن القبر مسجل لدى دائرة الاوقاف الدينية والاسلامية كأثر اسلامي فإن حمايته والاشراف عليه هي من مسؤلياتنا.



وكان بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد نقل في تصريحات له صباح الاحد، رسالة "حادة" إلى السلطة الفلسطينية، بشأن حادثة قبر يوسف.



وأكد في تصريحات له، بأن ما وصفه "حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وهو اعتداء فاحش على حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل يهودي"، وفق زعمه.



وقال: "سنرمم المكان على وجه السرعة، ونتخذ تدابير لمنع تكرار الحدث".



وطالب غانتس، السلطة الوطنية الفلسطينية بـ "تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ إجراءات ضد كل من يمس بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في بيان صدر اليوم الاحد الموافق 10/4/2022 أن قبر يوسف يقع في الاراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية هي من تتولى الاشراف عليه وحمايته وترميمه.