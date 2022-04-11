شؤون فلسطينية

برهوم: فلتشتعل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة بوجه الاحتلال ومستوطنيه

برهوم: فلتشتعل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة بوجه الاحتلال ومستوطنيه
رام الله - دنيا الوطن
أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن أن توسيع مساحة المواجهة مع الاحتلال والإشتباك الميداني معه في كافة خطوط التماس والحواجز ومداخل المستوطنات، هو الرد الحقيقي على جرائم الإحتلال، والقوة الفعلية لردعه وتدفيعه الثمن.

وقال برهوم، في تصريحات له: "رهاننا على شباب ورجال الضفة الغربية، كبير في نصرة جنين، وكسر طوقها، والانتصار لدماء الشهداء"، مضيفا: "فلتشتعل كل مدن وقرى الضفة نيراناً متفجرة في وجه الإحتلال وقطعان المستوطنين".

وأكد أن ما فعله الشهداء ضياء حمارشة ورعد حازم، يجب أن يكون ملهما لكل شباب الضفة الغربية، في مسار التضحية والجهاد والمقاومة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الواجب الديني والوطني يستوجب اليوم على كل من يحمل السلاح في الضفة الغربية أن يفتح به جبهة جديدة مع العدو.

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