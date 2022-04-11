وجه دعوة لحركة (حماس).. الشيخ يجتمع مع قيادة (فتح) بغزة عبر تطبيق زوم



‎وتمنى الشيخ ان تلقى هذه الدعوة الآذان الصاغية لدى قيادة حركة حماس ويلتقطوا هذه الفرصة ونجتمع فورا وفي اي مكان ونبدأ بحوار وطني شامل وصادق حتى ننجز المصالحة وننهي الانقسام.















رام الله - دنيا الوطناجتمع حسين الشيخ، عضو الجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، مع قيادة حركة فتح في المحافظات الجنوبية، بحضور اعضاء اللجنة المركزية أحمد حلس وروحي فتوح وصبري صيدم ، واعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الثوري واللجنة القيادية العليا والمحافظين والمرأة ورؤساء الجامعات وكل الأطر الفتحاوية في غزة .وفي بداية اللقاء هنأ الشيخ، الحضور بحلول شهر رمضان المبارك ناقلا لهم تحيات السيد الرئيس ابو مازن واللجنة المركزية لحركة فتح متمنين لأبناء شعبنا دوام الصحة والعافية ، والثبات والرباط على طريق الحرية والاستقلال .‎وقال: "نجتمع اليوم في هذا الشهرالكريم وتطل علينا ذكرى الشهداء الكبار العظام ، شهداء الفردان كمال عدوان وابو يوسف النجار وكمال ناصر ، وبالأمس كانت ذكرى استشهاد القائد الوطني الكبير عبد القادر الحسيني ، وخلال ايام نقترب من ذكرى القائد خليل الوزير ابو جهاد ، سيد الكفاح المسلح وصاحب الطلقة والحجر وسيد الانتفاضة الاولى".‎واضاف الشيخ: "يطل علينا الشهر الكريم ودمنا المسفوح يستباح على أرض فلسطين في كل لحظة ودقيقة وساعة، وكل يوم تروي دماء شهدائنا الأبرار أرض وطننا الحبيب، جراء هذه السياسة القمعية الاجرامية، وغياب الافق السياسي وقرار حكومة الاحتلال باطلاق يد جيشها بلا قيود هي دعوة للقتل والاعدام المباشر للفلسطينيين، وان شعبنا الفلسطيني لن يطوّع ومستمرا في مسيرته مسيرة التحرير".‎وجدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بإسم الرئيس ابو مازن واللجنة المركزية، الدعوة لكل فصائل العمل الوطني، ودعوة حركة حماس للإستجابة الفورية لحوار وطني شامل؛ من أجل إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية.