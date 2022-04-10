الصحة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي في بلدة الخضر ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب محمد علي احمد غنيم (21 عاما)برصاص الاحتلال الحي في بلدة الخضر ببيت لحم.وكانت سيدة فلسطينية، قد استشهدت بعد عصر اليوم الأحد، جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليها قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.وأفادت القناة (12) بإطلاق النار على المواطنة الفلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.وقالت قناة (حدشوت حموت)، أصيب مجند من حرس الحدود بجروح طفيفة في العنق جراء محاولة الطعن عند الحرم الإبراهيمي.وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باغلاق الحرم الابراهيمي، عقب استشهاد المواطنة الفلسطينية في الخليل.