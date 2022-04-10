شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات على مدخل بيتا

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات على مدخل بيتا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية بيتا، محمود برهم، إن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

يذكر ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا وسط بلدة حوارة وعرقلت حركة المواطنين المتوجهين لمدينة نابلس.

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