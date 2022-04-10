بالأسماء: الداخلية بغزة تنش كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء.وطالت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وشددت على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 8 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.