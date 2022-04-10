النخالة: مقبلون على معركة في شهر رمضان وغزة ليست مفصولة عن الضفة

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "يجب أن يفهم العدو أن غزة ليست مفصولة عن الضفة، وشعبنا متكامل، وحالة الاستفراد بجنين مسألة لن نصمت عليها".









وشدد: " واجبنا أن نحرض الناس على القتال ويجب أن نحافظ على حالة المقاومة المستمرة ضد الاحتلال".وأوضح النخالة ان "معركة (سيف القدس) كانت بسبب محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح، وذات المسببات تتكرر اليوم، لذلك لا نستطيع أن نغمض أعيننا عما يجري في القدس".وأشار إلى أن قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى هو قرار رسمي عربي لإتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام الأقصى".وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "مسألة الفصل بين الأراضي الفلسطينية ليست في عقل حركة الجهاد الإسلامي والاستفراد بمخيم جنين لن نسمح به مهما كلفت الأثمان".وحذر قائلاً: "يجب أن يفهم الإسرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس".