النخالة: مقبلون على معركة في شهر رمضان وغزة ليست مفصولة عن الضفة
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة: "نحن مقبلون على معركة في شهر رمضان المبارك ونحن أقوياء بمجاهدينا وعقيدتنا وإيماننا بأن الاحتلال ضعيف".
وأضاف، أن العمليات الفردية التي يخوضها الشبان الفلسطينيون تأتي ضمن حالة المقاومة المتكاملة للشعب الفلسطيني، و"هي تمثل انعكاس عن حالة المقاومة والبيئة الفلسطينية الرافضة للاحتلال".
وقال في مقابلة مع قناة (المنار) التابعة لـ (حزب الله): إن "حالة الاشتباك مع العدو مستمرة، ويجب ألا تصمت قوى المقاومة أمام استباحة الدم الفلسطيني".
وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "يجب أن يفهم العدو أن غزة ليست مفصولة عن الضفة، وشعبنا متكامل، وحالة الاستفراد بجنين مسألة لن نصمت عليها".
وشدد: " واجبنا أن نحرض الناس على القتال ويجب أن نحافظ على حالة المقاومة المستمرة ضد الاحتلال".
وأوضح النخالة ان "معركة (سيف القدس) كانت بسبب محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح، وذات المسببات تتكرر اليوم، لذلك لا نستطيع أن نغمض أعيننا عما يجري في القدس".
وأشار إلى أن قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى هو قرار رسمي عربي لإتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام الأقصى".
وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "مسألة الفصل بين الأراضي الفلسطينية ليست في عقل حركة الجهاد الإسلامي والاستفراد بمخيم جنين لن نسمح به مهما كلفت الأثمان".
وحذر قائلاً: "يجب أن يفهم الإسرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس".
وشدد: " واجبنا أن نحرض الناس على القتال ويجب أن نحافظ على حالة المقاومة المستمرة ضد الاحتلال".
وأوضح النخالة ان "معركة (سيف القدس) كانت بسبب محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح، وذات المسببات تتكرر اليوم، لذلك لا نستطيع أن نغمض أعيننا عما يجري في القدس".
وأشار إلى أن قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى هو قرار رسمي عربي لإتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام الأقصى".
وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "مسألة الفصل بين الأراضي الفلسطينية ليست في عقل حركة الجهاد الإسلامي والاستفراد بمخيم جنين لن نسمح به مهما كلفت الأثمان".
وحذر قائلاً: "يجب أن يفهم الإسرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس".
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