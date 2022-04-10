راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الساعات والايام المقبلة.واكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الأحد، أن مساء وليلة يوم غدٍ الاثنين، سيزداد الطقس برودة.وأشار إلى أن مزيداً من الانخفاض والبرودة سيشهدها يوم الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد بشكل ملفت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.وقال الراصد الجوي الفلسطيني: "تبقى الليالي باردة حتى نهاية الأسبوع".