كتيبة جنين تعلن حالة النفير العام بين مقاتليها للتصدي لأي اقتحام إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن أبو معاذ، الناطق العسكري باسم كتيبة جنين، رفع حالة التأهب والنفير العام بين مقاتلي الكتيبة، من أجل التصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها الاحتلال الاسرائيلي بحق مخيم جنين وأهله.يشار إلى أن مواطناً فلسطينياً، قد اصيب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، عصر اليوم الأحد، قرب المنطقة الصناعية بمدينة جنين.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة شاب برصاصة في الحوض، أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين، فيما ذكرت صحيفة (معاريف) أن الشاب المصاب هو شقيق منفذ عملية تل أبيب "رعد حازم"، وأصيب أثناء محاولة اعتقاله في جنين.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أن قوة من الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار على سيارة في منطقة جنين، حيث كان اثنين من أشقاء منفذ عملية تل أبيب فيها.وتحدث موقع (0404) عن أن قوة إسرائيلية خاصة حاولت اغتيال شقيق الشهيد رعد، حيث كان بداخل السيارة، وتمت إصابته، بينما قال موقع (مفزاكي راعم): إن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي فشلت في اعتقال شقيق منفذ عملية تل أبيب بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح في جنين.وقال والد منفذ عملية تل أبيب: إن قوة خاصة إسرائيلية لاحقت نجله وزوجته وأطلقت النار على مركبتهما في جنين، مؤكدا نجاتهما من محاولة الاغتيال.من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أن حكومته بحاجة اليوم بالفعل إلى الاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.وأضاف في مقابلة مع إذاعة (الجيش)،: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة ولكننا نقترب منها ومثل هذا الحدث له عواقب بعيدة المدى، لذا يجب علينا أولاً أن نستنفد كل التحركات".وتابع باريف: "كذلك الدخول بثلاثة ألوية من الجيش للمخيم، من المرجح أن يثير ردود فعل من غـزة، وهو أحد الخيارات التي يجب أخذها في الاعتبار".