قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان وتبعد ثلاثة آخرين عن "الأقصى"

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاحد، ثلاثة شبان مقدسيين خلال تواجدهم بجانب المسجد الأقصى المبارك.وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من ابراهيم خليل، ومحمد السعدي، وخالد إبراهيم، خلال تواجدهم بجانب المسجد الاقصى المبارك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في غضون ذلك، ابعدت سلطات الاحتلال الشبان حمزة أبو ناب، ومحمد عويسات، ومحمد علي، عن المسجد الاقصى المبارك لمدة تتراوح بين ٢٥ يوما و٦ اشهر بعد أن تم اعتقالهم في وقت سابق.