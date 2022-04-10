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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعلق على اعدام قوات الاحتلال لسيدة فلسطينية ببيت لحم

الاتحاد الأوروبي يعلق على اعدام قوات الاحتلال لسيدة فلسطينية ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم.

وقال الاتحاد في بيان: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم، قد فتحت النار اليوم، صوب السيدة غادة إبراهيم السباتين (45 عاما) وهي أم لستة أطفال، ما أدى الى اصابتها في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن عن استشهادها متأثرة باصابتها.

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