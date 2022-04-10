المنفذ "يهودي".. الكشف عن تفاصيل جديدة حول حدث عسقلان

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه بعد الفحص، تبين أن خاطف سلاح المجندة من مفرق عسقلان "يهودي".





وأفادت (القناة 13)، أنه بعد الفحص، تبين أن الشخص الذي تم إطلاق النار نحوه في عسقلان هو مستوطن إسرائيلي، و"يبدو أنه يعاني من مرض عقلي".



وكانت القناة كشفت تفاصيل جديدة حول حدث عسقلان.

وقالت القناة إن الشاب وصل برفقة ثلاثة آخرين بسيارة، نزل منها وتمكن من انتزاع السلاح من المجندة وانسحب من المكان.

وتابعت القناة: سائق حافلة لاحظ الحادث ولفت انتباه قائد لواء بنيامين الذي لاحقه وأطلق النار عليه، بينما فرت السيارة من المكان والتي فيها 3 آخرين يجري البحث عنهم.





وكانت القناة كشفت تفاصيل جديدة حول حدث عسقلان.

رام الله - دنيا الوطن