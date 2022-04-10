إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الاستلاء على سلاح جندي قرب عسقلان













رام الله - دنيا الوطنأفادت اذاعة جيش الاحتلال، بإصابة شاب فلسطيني مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب عسقلان في مستوطنات غلاف غزة، بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح جندي.من جانبها، أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الشاب الفلسطيني المصاب، والذي حاول الاستيلاء على سلاح الجندي في عسقلان، وصفت بالحرجة جداً.بدوره، قال يؤاف زيتون، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "صادف الحدث في عسقلان، وقت مرور قائد لواء بنيامين، وهو ضابط برتبة عقيد، حيث لاحظ محاولة الاستيلاء على السلاح من المجند، وتم اطلاق النار على المنفذ".