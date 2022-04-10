منى منصور: التوحد خلف المقاومة سبيل ردع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت القيادية بحركة حماس منى منصور إن "الوحدة الفلسطينية والتوحد خلف نهج المقاومة، وإطلاق العنان لها هو الكفيل بردع جرائم الاحتلال ومستوطنيه".وأضافت أن إعدام المواطنة غادة سباتين ليس الأول ولا الأخير، ويعبّر عن نهج وحشي يتبعه الاحتلال، مؤكدة على أن معاناة شعبنا الفلسطيني لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال، وهذا لا يتم إلا بتكاتف الكل الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية.وأوضحت أن الاحتلال متى أمن العقوبة أساء الأدب وقتل وأحرق وهدم ودمّر وخرّب واعتقل، وهو ما يحدث يوميا في الضفة الغربية والقدس، حيث جرائمه وجرائم مستوطنيه في تزايد كبير.يشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المواطنة غادة بشكل مباشر في بلدة حوسان، وذلك أثناء مرورها في الشارع الرئيسي بمنطقة المطينة.وبحسب شهود عيان، فقد ترك جنود الاحتلال الشهيدة وهي ملقاة على الأرض من دون أي مساعدة، قبل أن يتمكن عدد من المواطنين من نقلها إلى مستشفى بيت جالا عبر سيارة خاصة، وكانت تعاني من قطع في شريان الساق، إلى جانب خسارتها كمية كبيرة من الدم، ما أدى إلى استشهادها.