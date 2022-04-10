الرجوب يطلع السفير المصري على اخر المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطناطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد في رام الله، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، طارق طايل، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين وما تشهده من تصاعد في انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.واستعرض الرجوب خلال اللقاء انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وما تشمله من تغوّل في الاستيطان واستهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية الفلسطينية.وأكد الرجوب إلى أن حالة التوتر التي تشهدها الأراضي الفلسطينية تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال التي تمارس الإرهاب الرسمي بحق أبناء شعبنا الذي أودى بحياة الكثير من أبناء شعبنا، وشرعنتها للتوسع الاستيطاني في مناطق السلطة الفلسطينية، وخاصة في ظل حالة فقدان الأمل وغياب الأفق بوجود حل سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدوليةوشدد الرجوب على ضرورة وجود حراك لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا من ممارسات الاحتلال وقطعان المستوطنين الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.وشدد الرجوب على أهمية الدور الذي يمكن للشقيقة مصر القيام به على المستوى الإقليمي والدولي لدعم القضية الفلسطينية ولوضع حد لانتهاكات الاحتلال.بدوره أكد السفير طايل على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وعلى هامش اللقاء استقبل الرجوب، المناضلة الوطنية انتصار الوزير، زوجة القائد الوطني الشهيد خليل الوزير " أبو جهاد، حيث قامت بتسليمه والسفير طايل نسخة من كتاب "رفقة عمر: مذكرات انتصار الوزير (أم جهاد)" الذي يروي سيرتها ورحلة نضالها مع زوجها ورفيق دربها الشهيد أبو جهاد، وتوثّق بدايات تأسيس حركة فتح، كما عاشتها واطّلعت عليها.