استشهاد سيدة فلسطينية بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطناستشهدت بعد عصر اليوم الأحد، سيدة فلسطينية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليها، قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.وأفادت القناة (12) بإطلاق النار على المواطنة الفلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.وقالت قناة (حدشوت حموت)، أصيب مجند من حرس الحدود بجروح طفيفة في العنق جراء محاولة الطعن عند الحرم الإبراهيمي.وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باغلاق الحرم الابراهيمي، عقب استشهاد المواطنة الفلسطينية في الخليل.