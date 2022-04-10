شاهد: قوة إسرائيلية خاصة تفشل باغتيال شقيق منفذ عملية تل أبيب في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني، عصر اليوم الأحد، برصاص الاحتلال، قرب المنطقة الصناعية بمدينة جنين.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة شاب برصاصة في الحوض، أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين، فيما ذكرت صحيفة (معاريف) أن الشاب المصاب هو شقيق منفذ عملية تل أبيب "رعد حازم"، وأصيب أثناء محاولة اعتقاله في جنين.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أن قوة من الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار على سيارة في منطقة جنين، حيث كان اثنين من أشقاء منفذ عملية تل أبيب فيها.وتحدث موقع (0404) عن أن قوة إسرائيلية خاصة حاولت اغتيال شقيق الشهيد رعد، حيث كان بداخل السيارة، وتمت إصابته، بينما قال موقع (مفزاكي راعم): إن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي فشلت في اعتقال شقيق منفذ عملية تل أبيب بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح في جنين.وقال والد منفذ عملية تل أبيب: إن قوة خاصة إسرائيلية لاحقت نجله وزوجته وأطلقت النار على مركبتهما في جنين، مؤكدا نجاتهما من محاولة الاغتيال.