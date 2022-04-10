الباحث عمرو: تقديم القرابين بالأقصى كذبة سيدفع الاحتلال ثمنها غاليا

رام الله - دنيا الوطنقال الباحث والناشط المقدسي جمال عمرو إن تقديم الجماعات الاستيطانية القرابين في المسجد الأقصى تحت مسمى"جبل الهيكل" كذبة كبرى، والاحتلال سيدفع الثمن غاليا.وأكد الباحث في شؤون القدس جمال عمرو على أن المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى وباب العامود وأحياء القدس لم ولن يرفعوا الراية البيضاء، ولن يخذلوا المسجد الأقصى.وأشار عمرو إلى أن انعقاد المؤتمر للمستوطنين، وسط المسجد الأقصى زادهم طغيانا وشعورا بالانتصار، معتبرا أن قوات الاحتلال هي جزء من منظومة عسكرية كاملة متكاملة تنكل بالمقدسيين، وهدفها كسر إرادتهم وإضعافهم.وشدد عمرو على أن قوات الاحتلال ستخضع للأقوى، وستنصاع للمعتكفين إذا أصر المرابطون الرباط في المسجد الأقصى، موضحا أن الفلسطينيين قادرون على إخضاع الاحتلال.وتُحاول قوات الاحتلال أن تفرض سيادتها في المسجد الأقصى، وتمنع الاعتكاف خوفًا من أي مواجهة قد تندلع مع المستوطنين، الذين يستمرون في اقتحام المسجد حتى في رمضان.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إنه لا مشكلة لديها في الاعتكاف داخل الأقصى، مضيفة أن هذا قانون جاري عليه كل عام.وبيّنت دائرة الأوقاف أن جميع المصلين يستطيعون التواجد في المسجد الأقصى منذ الساعة الرابعة فجرًا، وحتى العشاء، وما بعد ذلك يُمكنهم التوجه إلى مساجد قريبة في البلدة القديمة، للمبيت والاعتكاف فيها، ثم العودة مجددًا للأقصى على صلاة الفجر.وخلال الأسبوع الماضي اقتحم 571 مستوطنا المسجد الأقصى، بينهم العشرات من كبار "حاخامات" المستوطنات والمعاهد الدينية، وعقدوا العديد من المحاضرات والنقاشات "التحضيرية" لـما يسمى عيد الفصح" العبري الذي يوافق 15-20 رمضان.وأعلنت الجماعات الاستيطانية عن محاكاة لـ"قربان الفصح" في القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى مباشرة، وذلك في الساعة الخامسة من مساء غد الإثنين وتمتد لما بعد غروب الشمس.وترى جماعات الهيكل أن إحياء طقس "القربان"، يشكل إحياء معنوياً للهيكل بالتعامل مع الأقصى باعتباره قد بات هيكلاً، حتى وإن كانت أبنيته ومعالمه ما تزال إسلامية.وتتواصل الدعوات الفلسطينية لضرورة تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى لصد الاقتحامات، ولإفشال مخططات ذبح القرابين خلال طقوس ما يسمى بـ"عيد الفصح".